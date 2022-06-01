台中市1日新增1萬1511例本土確診病例。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局副局長邱惠慈指出，台中市新增20例中重症、5例死亡個案。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

截至1日上午10時，台中市5至11歲的兒童接種疫苗數共8萬3859人次，這與部分民眾張貼訊息聲稱「市府至5月31日只施打約7200劑」，數據更整整差了十多倍。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今（1）日新增1萬1511例本土確診病例，也新增5死亡、20名中重症，市新增1萬1511例當中9405例為快篩陽確診，佔81.70％；台中市已連續兩日確診數破萬，副市長令狐榮達1日在疫情線上記者會表示，新北、台中與高雄新增確診數持續破萬，代表疫情仍持續發展中，呼籲市民落實防疫勿鬆懈。

台中市衛生局副局長邱惠慈指出，台中市新增11511例中，其中12歲以下兒童有1394人佔12.1％，而65歲以上有1229人佔10.7％；而今日也新增20例中重症，年齡屆於43至91歲，其中18人有慢性病、癌症病史，10人未有接種疫苗；而也新增5例死亡，年齡屆於60到90歲，5人都有慢性病，其中2人沒打過疫苗。

疫情記者會中令狐榮達再次強調，截至今日上午10時，台中市5至11歲的兒童接種疫苗數共8萬3859人次，當中接種莫德納兒童疫苗有3萬6601人，接種BNT兒童疫苗有4萬7258人，合計8.3萬多名孩童已施打完畢，這與部分民眾張貼訊息聲稱「市府至5月31日只施打約7200劑」不符，數據更整整差了十多倍，再次呼籲大家，疫情期間勿散布錯誤或不實訊息，以免觸法受罰。

另外，令狐副市長也說，市府為守護孩童健康，從5月30日起，啟動2至12歲孩童普發快篩試劑2劑，發放管道有透過居家托育中心、托嬰中心轉交給家長，或透過幼兒園、國小通知家長領取。

而部分2至12歲孩童由家中爸媽或爺爺奶奶自己帶，沒有送到托嬰中心或幼兒園，經統計約3萬9819人，一人兩劑，因此配發快篩數量共計7萬9638劑，市府將透過民政系統發放，昨日快篩試劑已全數下達全市各里辦公處，近日就會透過里鄰長協助發送給家長，外埔區則會透過郵寄通知單，通知民眾至公所領取，再請市民留意。