儘管上季全球有俄烏戰爭以及新冠疫情等有損經濟成長消息傳出，日企在上季還是以未來佈局為主，並已連續第4季都已增加資本支出。日本政府對日企踴躍投資一事樂觀其成，因為可以藉此推動內需，進而增加經濟成長。

日本政府1日表示，繼2021年第4季增加4.3%之後，上季日企資本支出也年增3%，主要是對新興技術的投資。農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）表示，資本支出一直在增加，製造業特別明顯，但服務業還是受到疫情影響，無法拉抬當地GDP，不過應會漸入佳境。

其中，日本製造業年增5.9%，接近疫前水準，而非製造商的小增1.6%，仍然低於疫情之前的水平。至於上季日企經常性獲利也年增13.7%，達22.8兆日圓，約1770億美元，並創第一季有史以來最高。同時，銷售量也增加7.9%。

日本政府表示，日企銷售與獲利可見增加，但景氣復甦非全面性的，以汽車與電機產業相對疲軟。經季節性調整後，2022年首季資本支出也季增0.3%。