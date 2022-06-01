儘管上季全球有俄烏戰爭以及新冠疫情等有損經濟成長消息傳出，日企在上季還是以未來佈局為主，並已連續第4季都已增加資本支出。日本政府對日企踴躍投資一事樂觀其成，因為可以藉此推動內需，進而增加經濟成長。
日本政府1日表示，繼2021年第4季增加4.3%之後，上季日企資本支出也年增3%，主要是對新興技術的投資。農林中金總合研究所（Norinchukin Research Institute）表示，資本支出一直在增加，製造業特別明顯，但服務業還是受到疫情影響，無法拉抬當地GDP，不過應會漸入佳境。
其中，日本製造業年增5.9%，接近疫前水準，而非製造商的小增1.6%，仍然低於疫情之前的水平。至於上季日企經常性獲利也年增13.7%，達22.8兆日圓，約1770億美元，並創第一季有史以來最高。同時，銷售量也增加7.9%。
日本政府表示，日企銷售與獲利可見增加，但景氣復甦非全面性的，以汽車與電機產業相對疲軟。經季節性調整後，2022年首季資本支出也季增0.3%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。