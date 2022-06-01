F1摩納哥大獎賽在5月29日結束，紅牛車隊裴瑞茲(Sergio Pérez)拿下此戰冠軍、7屆車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)排第8、大陸好手周冠宇第16，而哈斯車隊米克舒馬赫(Mick Schumacher)在場上出現重大意外沒有完賽，當天他的賽車直撞護欄斷成2截，場面相當驚悚，好在人沒受傷，但頻頻出事的他讓球隊總管看不下去了！

A dramatic crash for Mick Schumacher



Watch all the key moments from a dramatic race 🎥#MonacoGP #F1 — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

米克是前德國車神舒馬赫(Michael Schumacher)的兒子，29日參加摩納哥大獎賽，但他卻發生重大意外，失控撞車讓其斷成2截，所幸是車身後半段分離，他自行脫困且確定並無受傷，大會換上全新護欄後讓比賽繼續進行，不過米克的車子已經毀損到無藥可救，必須直接報廢，據外媒報導車隊得承擔300萬美元(約9000萬台幣)損失。

這讓哈斯領隊Guenther Steiner不太高興，因為米克實在太常出現車禍，Steiner放話要米克小心自己的車手席位，並說道：「聯盟沒有存在永遠這種事情，很多優秀車手在等待進入F1的機會，他應該知道這樣的事，雖然他一直很努力，但現在就是陷入困境。」看來米克真的讓車隊快忍不下去，本季他甚至在排位賽就闖禍，錯過正賽機會。

Mick got the F1 drive 2 years early. He's not yet mature enough. https://t.co/SzAlhkwgCN — david eccles (@davidec85759373) May 31, 2022

米克去年展開了菜鳥賽季，頂著車神爸爸的光環，但表現卻荒腔走板，上季他就頻頻在賽場出車禍，據傳他整季維修費要421萬歐元(約台幣1.34億)，高居所有車手之冠。而本季米克繼續留在哈斯車隊為生涯打拼，不過狀況仍未見起色，至今7站的比賽皆排在10名之外，首戰巴林大獎賽獲第11名是本季最好的一次。