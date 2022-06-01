有大馬女神、真人版娜美封號的林明禎日前回台退租台北豪宅，全心往香港發展，今(1日)是她32歲生日，稍早她曬出自己慶生影音，可見她招牌短髮不再，疑似接髮改留了一頭飄逸長捲髮加上齊劉海，有如真人版洋娃娃，雖依舊美，但跟過去造型差很大，還是讓人一時難以認出。

林明禎今慶祝32歲生日，據港媒報導，昨她頂著新髮型出席飲品活動，引來上百位粉絲合唱生日快樂歌祝賀，林明禎則自嘲現在年紀已經變成姐姐級，雖謝謝媽媽遺傳的好基因，未來會努力保養，至於生日願望，林明禎則稱工作事業第一，愛情就隨緣不強求。

林明禎昨現身活動，以新造型示人。（圖／翻攝自minchen333 IG）

林明禎強調，目前最想實現的願望是希望有更多時間睡覺休息，或能跟家人去旅行，她先前擔任張敬軒演唱會嘉賓一戰成名，她透露自己確實有往音樂歌手路發展的計畫，目前還在收歌階段，曲風大多喜歡清新愉快的類型，希望有機會跟仰慕的前輩合作，盡早推出好作品跟大家分享。

今稍早林明禎發文，感謝粉絲昨天現身為她提前慶祝生日，她也不忘感謝工作人員，「還有好多同事朋友，謝謝你們抽時間送給我的surprise，對我來說意義好大，都是美麗的記憶，我的願望是！我要大家健康開心」，網友則嘴甜說：「最美麗的明禎生日快樂，最愛妳了」、「祝你14歲生日快樂 」、「生日禎（真）快樂，期待妳的新歌新作品！」、「長髮好看呢」、「長髮的明禎也好可愛，生日大快樂」。