《花甲少年趣旅行》最新一集的行程由趙樹海、田麗、張景嵐、羅宏正接棒前往台東。（東森提供）

東森跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》最新一集的行程由趙樹海、田麗、張景嵐、羅宏正，接棒前往台東。由於田麗目前定居台東過著歸隱山林的田園生活，製作單位便安排趙樹海、張景嵐、羅宏正前往台東與她會合，一起開啟這趟台東在地人的探險之旅。

為了招待遠道而來的朋友，田麗帶著自種的無毒蔬果當見面禮，一見張景嵐就遞上魔鬼椒問她吃不吃，愛吃辣的張景嵐毫不猶豫的放入口，還自信滿滿的說：「這不會辣吧，這種辣椒都不會辣，會辣的都不是長這樣啊！」吃完甚至驚呼：「爽欸！」未料10秒後就被辣到淚流滿面，田麗見狀則幸災樂禍的吐槽她：「沒有看過這種傻瓜耶！」

後來田麗坦言一開始看到張景嵐時很生氣，「本來以為是跟三個年輕的小鮮肉出遊」，到現場卻發現不是這麼一回事，直到羅宏正的出現才緩解她的情緒，但得知還有一位前輩要一同出遊後秒變臉，田麗立刻戲魂上身，拿甘蔗摔桌、作勢離開，還烙狠話說：「我不帶你們玩了，人不對！」超戲劇化的反應差點嚇壞眾人。

為了讓旅伴們享受一般觀光客不會玩到的行程，身為第一天導遊的田麗，帶著大家到秘境划竹筏，在溪谷中探索台東的美，但這1個小時多的划筏體驗中，趙樹海時不時喊著這痠、那痛的，爺爺輩的他完全累壞了，他苦勸大家說：「能玩真的要早點出去玩，不要等到你把錢存夠了再去玩，到時候你老了也玩不動了。」《花甲少年趣旅行》每周六晚8點在東森綜合播出、每周日晚8點於東森超視播出。