疫情嚴峻，新北市長侯友宜全力防疫，上周在市政總質詢期間母親過世，他卻只能等到會議結束才能返鄉見母親最後一面。國民黨新北市議員林金結今日總質詢時，送上一盒雞精，希望侯友宜能夠補一補，感謝他為新北市的奉獻與努力。

林金結表示，市長在這段期間防疫非常認真，提出許多有遠見的政策與解決問題的方式，也讓中央跟隨。

林金結說，上周市長母親過世，接到消息當下，市長仍然以市政為重，強忍傷心，待議會當天總質詢結束才返家，令他非常敬佩，希望市長要照顧好身體，才能繼續為市民打拚。

林金結今總質詢也提到，許多巷弄瓶頸，可能會造成救災救護延誤，他近年已經協助打通土城中央路二段177巷、中央路2段21巷、中洲路27巷的路中屋。

不過土城頂福里中洲路3巷接溪頭路20巷2弄，林金結認為需要侯友宜出面，也許打一通電話，就可以解決，「這是做功德的事」，拜託市長幫忙。侯友宜當場允諾，有需要他隨時都可以出面。