國民黨主席朱立倫即將出訪美國，民進黨發言人謝佩芬今表示，民進黨也呼籲朱立倫應該在出訪前先釐清國民黨過去的反美路線。

長期以來，美國是台灣的堅定盟友，民進黨執政後穩健推動對美外交，包括深化經貿合作、國防安全合作，以及以民主價值為核心的外交路線。

謝佩芬表示，對於朱立倫願意出訪華府，著手修補與美國關係，修正其過去錯誤的親中反美路線，民進黨正面看待，但也呼籲朱立倫要遏止國民黨內，在國內操作反美疑美、在華府親美的雙面作法，並應向美方完整說明過去錯誤的親中反美路線，讓盟友能對台灣充分信任與安心。

謝佩芬指出，今年4月份美國聯邦眾議院議長裴洛西預計訪台，當時國民黨一方面在推特用英文寫下「誠摯歡迎」，另一方面又透過媒體放話「這對台灣國防安全沒有實質幫助」，如此大玩兩面手法，無益於對美關係的改善。民進黨希望朱立倫不要重蹈今年4月的覆轍。

謝佩芬說，面對中國壓力不屈服，歡迎國民黨嘗試回到正確的外交道路上。不過也呼籲朱立倫，應該在出訪前先釐清國民黨過去的反美路線，清楚對國內外回答四大問題，包括過去許多美方官員與政要訪台時，國民黨都表達對美方訪賓來台的疑慮。例如國際部主任黃介正曾說裴洛西訪台「對台灣國防安全都沒有直接且實質幫助」。

謝佩芬說，朱立倫是否願意為自己在去年底，為了一己政治利益，操作美豬議題，誣指美豬是「瘋豬肉」，以至於影響台美經貿關係而道歉？ 是否願清楚對國內外做說明，表明在威權與民主的抉擇中，國民黨將站在哪一方？

她說，最後是朱立倫是否支持台美軍事與防衛的合作交流，並支持台灣為國防自主所需的不對稱戰力發展，以及政府的國防自主與台合作的相關改革？

謝佩芬強調，相較國民黨在適逢選舉需求而在外交立場上的搖擺，民進黨將持續穩健推動對美關係，深化與盟友的合作，爭取更多國際支持，並呼籲國民黨重回一致對外的正軌，堅定與民主盟友的關係，勿再左右搖擺、對內對外各說一套的作法。