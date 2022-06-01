疫情高峰預估下周即將出現，台南市政府教育局長鄭新輝1日宣布，高中以下學校下周仍將暫停實體課程，改為線上授課。至於有12校因學區的疫情相對較不嚴重，目前仍維持實體課程，也授權校方決定下周是否繼續實體課。

衛生局長許以霖表示，台南市1日新增7634例確診，今年累計確診10萬8090人。其中，有接種疫苗死亡人數33人、占比0.002036％，中重症62人、占比0.003825％；沒有接種疫苗死亡26人、占比0.011228％，中重症40人、0.017275％，有接種的死亡風險是沒有接種的0.18倍，有接種的中重症風險則是沒有接種的0.22倍，顯然打疫苗能降低死亡及中重症的風險。

市長黃偉哲也認為，全市各年齡層的確診比率中，以5至11歲兒童的8.22％最高，因此市府除在永康新總圖加開兒童大型疫苗接種站，各醫院診所也持續接受預約施打兒童疫苗。目前5至11歲兒童已有5.8萬人打完疫苗，接種率超過5成，也沒有出現嚴重不良反應，請家長盡早替孩子預約施打。

「這不是事實！」黃偉哲、許以霖還強調，有外縣市認為，台南市開設兒童疫苗大型疫苗接種站，係抽調其他縣市的疫苗來施打，這是誤解也跟事實不符；台南市新增大型接種站所使用的疫苗，也是來自中央原本就配發給台南的疫苗數量，並沒有額外獲得比較多的疫苗。

新冠肺炎台南兒童疫苗大型接種站永康新總圖