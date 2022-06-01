靜宜大學台文系第16屆畢業成果以「根」為主題，展出6組論文研究、8組文學創作、4組多媒體創作及8件文傳出版作品。（靜宜大學提供）

台文系畢業成果展題材豐富多元，亦傳遞學生從文學閱讀到文學實踐，並將創意發想轉化為具體成果的創作歷程，深獲業界肯定。（靜宜大學提供）

台文系畢業成果展聯結日常觀察、家庭關係、自我探索及人文關懷等多元主題；呈現出豐碩的成果作品，學生畢業後能在各領域發光發熱！（靜宜大學提供）

文傳出版品《時光游牧》餐車誌，集結12個老式攤車與極具風格特色的文創餐車的游牧人生故事；學生也發揮創意復刻攤車外型相機。（靜宜大學提供）

產業實務作品「島羽」，不僅創造出獨具特色的羽毛燈具，從設計開發、成品產出、形象建立到品牌創造，深獲業界肯定！（靜宜大學提供）

靜宜大學台灣文學系第16屆畢業成果展今年以「根」為主題，展出6組論文研究、8組文學創作、4組多媒體創作及8件文傳出版作品，題材豐富多元，亦傳遞學生從文學閱讀到文學實踐，並將創意發想轉化為具體成果的創作歷程，深獲業界肯定。

靜宜台灣文學系第16屆畢業成果展，以文學為「根」，聯結日常觀察、家庭關係、自我探索及人文關懷等多元主題；呈現出豐碩的成果作品，學生畢業後能在各領域發光發熱！

台文系四年級學生王牧謙以故鄉嘉義著名畫家陳澄波老師的故事為藍本，製作逼真具靈魂角色，並融合油畫風格的動畫「夏日の油畫架」。其中亮點是使用作者原創的鋼琴演奏做為主題曲。

王牧謙指出，日治時期畫家職業不被重視，但陳澄波老師憑藉努力不懈精神完成理想，值得學習。最大收穫是原本對動畫製作一竅不通到漸漸熟悉，最後完成滿意的作品。

「每台行動餐車都有獨特的人生故事！」台文系四年級馬晟瑋、白靖慈、孫筱佩、王立欣等，共同製作的文傳出版品《時光游牧》餐車誌，集結12個老式攤車與極具風格特色的文創餐車的游牧人生故事。學生也發揮創意復刻攤車外型相機，成為串聯時間的橋梁，記錄下每個故事的軌跡及獨特回憶。

最令學生難忘的是，尋找特色老攤車不易，加上營業時間及疫情等因素，需投入很多時間來完成採訪，希望透過作品傳遞更多生命的感動！產業實務作品「島羽」，不僅創造出獨具特色的羽毛燈具，從設計開發、成品產出、形象建立到品牌創造，深獲業界肯定！

台文系楊博丞說，作品以「羽藝」為主軸，組員不僅到屠宰場瞭解羽毛的產源、加工、流向及各種運用，並採訪養雞農人、向雞毛撢子職人陳忠露請益後，運用羽毛編織結合水泥翻模、3D列印、各類精工等技巧，完成「島羽」系列文創產品。期望透過作品，讓更多人能關注台灣傳統工藝技術的文化保存及未來發展。

文傳出版品《RanoBe台灣輕小說文化誌》，以輕鬆形式書寫台灣輕小說的產業現況！台文系廖翌帆說，輕小說產業具經濟價值，也能帶動台灣動漫產業的發展，但近年台灣輕小說產業逐漸沒落；期待透過採訪相關領域人士，能深度報導目前現況及創作者處境，共同尋找嶄新的契機。

台文系李沛語以作品《在迷霧中呼喚我》書寫自己的生命經驗。她在創作過程中，要嘗試接納過去的自己，並開啟心胸、重新審視傷口；也學會放下傷痛、勇敢面對，等迷霧散去就可更成長與茁壯！