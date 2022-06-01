女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，不時會在社群分享生活點滴的她，除了透露在診所當過「密護」一年多之外，更曬出22年前在電視劇演出的劇照，當年身穿護士服的清純稚嫩模樣因此曝光，立刻掀起網友議論。

郁方在臉書發文透露國中畢業後，在朋友介紹下到婦產科診所打工，一開始先從櫃檯做起，主要內容是找病歷和包藥，後來很缺護士，醫生便詢問要不要學打針和跟診，因為可以加薪，她當下二話不說直接答應，過了一段時間，又問要不要升級去嬰兒房照顧baby、去開刀房，看在薪水能直線上升的份上，便立刻就答應，更開玩笑表示：「我成了一名密護，前後大概工作了一年多」。

郁方透露曾到婦產科診所打工當過「密護」。(好門媳婦的秘密生活郁小方臉書)

事隔多年後，郁方表示由於工作累積的知識和經驗，已內化成為自己的一部分，像是近來家人有吊點滴的需求，曾經也是護士的小嬸，雖然有段時間沒有從事護士工作，但摸索一陣子就立即上手，也讓2人決定聯手重拾過去工作的樂趣，還不忘自誇：「還有什麼比家裡有護士更令人安心的呢」，接著強調：「人生不設限，多嘗試，學到的都是你的」。

郁方也應景曬出22年前演出《天涯共此時》身穿護士服的劇照，稚嫩的清純模樣因此曝光，與現在相較起來不見歲月在臉上留下痕跡，可見保養得相當好，對此，網友也紛紛留言：「這護士太美了，打針肯定不疼」、「想給妳量體溫」、「還好妳當時是在婦產科，要是在泌尿科，醫生24小時病人都看不完」，也有人表示：「想給你打針」，郁方則是拍胸脯保證：「我可以喔～～屁股手臂都可以，如果要on IV我也可」。