彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化確診盛行率。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化確診盛行率。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化確診盛行率。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續往中南部延燒，中央流行疫情指揮中心1日公布國內本土新增8萬8247例確診，彰化縣又創新高，新增4851例確診，65歲以上確診比例佔13.5％，同時40歲以下每20人當中就1位確診，疫情還在高原期，還要走一段時間。

彰化縣長王惠美表示，今天確診人數彰化縣又創新高，安排兒童施打疫苗，5至11歲BNT疫苗校園接種，今天首日開打，已使用52％，報到率都超過9成，明天持續，至於5歲至6歲國小未入學幼童BNT疫苗預約，施打人數共6600、已預約5803人，預約率88％，6月7日起安排分流到合約院所接種。

彰化縣長王惠美表示，停課將延長到6月12日，是否召開畢業典禮，授權給學校，若要採實體，以不開放外賓為原則，要有視訊，讓不能來參加也有臨場感。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，全國已經累計200萬人確診，彰化縣今天也衝新高，其中約2成是外縣市通報，彰化縣的疫情，還在高原期，還要持續一段時間，確診盛行率達到4.47％，而北部更高，約在6、7％，目前彰化縣40歲以下，已經每20人當中就有1位確診。

葉彥伯表示，彰化縣長照機構家數共99家，住民7514人，已經出現確診個案機構有39家，共679人陽性確診，確診人數的陽性率9.03％，投以抗病毒藥物治療率98.56％。5月30起，住宿長照機構住民啟動定期快篩，24小時內完成陽性個案抗病毒藥物治療之評估及投藥。並提醒一般民眾，快篩陽性可就近前往139家快篩陽性確診暨抗病毒藥物治療院所。