在宏觀經濟因素衝擊下，消費性電子的疲軟，明顯衝擊驅動IC產業，也使得相關個股紛紛歷經大幅度修正，惟今日在台股重挫逾百點之際，卻掀起跌深反彈，天鈺(4961)大漲逾8%，敦泰(3545)也勁揚逾2%，聯詠(3034)也收漲近1%，成為今盤面抗跌指標，只是，究竟僅是跌多的反彈，或亦是產業出現反轉訊號，其實面對電視、智慧型手機需求走緩，但車用、AMOLED DDI領域仍獲點名將為驅動IC產業持續看好成長的區塊。

第二季因總體經濟不確定性、俄烏戰爭與大陸先前封控等重大事件，對原先就疲軟的消費性電子雪上加霜，部分客戶已開始進行庫存修正，以驅動IC龍頭業者聯詠來說，儘管面對消費性電子低迷，聯詠仍看好AMOLED、商用、電競與汽車相關解決方 案等訂單仍舊持穩，且有機會持續成長，減緩消費性市場萎縮的衝擊，聯詠若將負面衝擊，包括智慧型手機、PC/IT 需求平淡納入考量下，預估第二季季營收、毛利率將呈現季減。以新台幣匯率29元來算，聯詠預估第二季營收落在345~358億美元，季減少1.9~5.5%，毛利率落在46~49%，營業利益率落在32~35%。

驅動IC在消費性市場低迷下，產業風險加劇，法人分析表示，預期龍頭業者較二、三線業者受短期需求修正影響較小，以聯詠來說，因其著眼於高毛利率之訂單，包括8K電視LDDI與智慧型手機、筆電、平板AMOLED DDI，並提供4K 120Hz TV SoC(系統單晶片)、高速介面產品予客戶，且持續與客戶及供應商穩健的長期關係與有效之產能配置能力將能夠抵禦均價與毛利率大幅下滑的衝擊。

就算消費市場未見曙光，但驅動IC在車用、AMOLED DDI領域仍舊備受期待。車用市場為驅動IC產業未來幾年持續看好的藍海市場，聯詠、敦泰、瑞鼎、天鈺等均積極搶進，就車用DDI部分，解析度升級與單一台車用量增加趨勢不變，且供應短缺將延續至2023年。

AMOLED DDI部分，5G智慧型手機需求受總體經濟不確定性衝擊，且大陸5G滲透率趨於飽和，成長進入高原期，然而，法人認為，預期AMOLED DDI供不應求將持續，可以分為兩部分來看，首先，設備交期延長，產能開出時程將延後；再者就是AMOLED面板良率改善將刺激滲透率提升並延伸至中低階機種，因此，有助於AMOLED DDI價格將保持穩健，但由於下游客戶無法負擔，漲價幅度有限。