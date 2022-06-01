華東師範大學澳洲研究中心主任、亞太研究中心執行主任陳弘1日在大陸《環球時報》撰文指出，中國國務委員兼外交部長王毅正在太平洋島國訪問，一些澳洲政客和西方媒體藉機抹黑和歪曲解讀中國發展與太平洋島國合作關係。不僅炒作南太平洋各島國和澳洲、紐西蘭同屬一個「太平洋大家庭」的地緣概念，還口口聲聲將南太平洋稱作「我們的地盤」，是澳洲的「後院」。潛在含義是，中國距離南太地區很遠，不應該「把手伸進這個大家庭」。這種以當年殖民者式宗主國自居，在南太平洋肆意畫分勢力範圍的霸凌行徑，阻撓中國-南太合作，邏輯荒謬。

陳弘稱，南太平洋有14個主權獨立島嶼國家。如今，澳洲新一屆政府突然拋出重視姿態，將這些國家稱作「大家庭」，究其實質，只不過是拋出新的話術，根本目的還是企圖把這個地區畫為任由自己發號施令的勢力範圍。

首先，將南太島國按照所處位置框起來，企圖構成事實上、閉環的小團體，顯然具有鮮明排他意圖。其次，澳洲在其畫定區域裡「個頭最大」，儼然以「家長」身分自居，意欲任意施為，將政治思維和戰略計畫強加於別的國家。第三，既然是封閉小團體，內部就有親疏，而各個島國級次自然由「家長」排定。

因此，所謂「太平洋大家庭」概念，看似簡單，但深藏地緣政治險惡動機，是為了服務華盛頓的「印太戰略」，要在太平洋上構築起一道遏制中國和平發展、阻礙中國同南太島國開展互利合作的高牆。

陳弘認為，「中國是亞洲國家，不應該到南太平洋地區來發展。」這種說法極其荒謬。如果這一邏輯成立，那麼澳洲作為大洋洲國家，活動半徑就不應該超出南半球。二戰結束以來，澳洲屢屢參加美國在海外的戰爭行動，出兵朝鮮半島、越南、阿富汗、伊拉克，應當如何解釋？今年4月，澳洲和東協舉行第14次合作委員會會議，聲稱要加強全面戰略夥伴關係，坎培拉又如何自圓其說？

陳弘表示，更有甚者，今年1月，澳洲和日本簽署被稱作具有准軍事同盟性質的《互惠准入協定》，據此，澳洲可以向日本運送和部署武器，派遣士兵和其他軍事人員，聯合舉行軍事演習。一個南半球國家，卻跑到中國周邊舞刀弄槍，按坎培拉邏輯推理，是否威脅到中國安全？

陳弘強調，以地緣畫分世界，完全不符合當今全球化時代潮流。畫地為牢，阻礙甚至破壞中國和南太平洋國家合作，根本違反國際交往基本準則。澳美等國根據政治私利，以維護和擴大美國全球霸權為目的，大力推進旨在打壓中國發展的「印太戰略」，企圖將南太島國綁上美澳「反中戰車」。

陳弘表示，中國曾遭西方列強霸凌和欺侮，深切體會和理解南太國家仍受澳美等國脅迫壓力。作為最大開發中國家，中國把平等和尊重作為國際交往的最基本原則。正如習近平在第二次中國-太平洋島國外長會書面致詞所指：「中方一貫堅持大小國家一律平等，秉持正確義利觀和真實親誠理念發展同太平洋島國友好關係。無論國際形勢如何變幻，中國始終是太平洋島國志同道合的好朋友、風雨同舟的好兄弟、並肩前行的好夥伴。」