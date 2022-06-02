法務部調查局今天舉行調查班第59期開學典禮，共126人受訓，人數為近年最多的一次；局長王俊力致詞時表示，調查人員的品德操守標準應比一般公務員高，期勉學員砥礪品操。

調查局發布新聞稿表示，開學典禮上午10時於幹部訓練所舉行，由局長王俊力主持，場面莊嚴隆重。

法務部調查局1日在幹部訓練所舉行調查班第59期開學典禮，共126人受訓，人數為近年最多的一次。（圖/ 中央社）

新聞稿指出，王俊力對學員於疫情嚴峻之際投入訓練感到欣慰，提出「立定志向，懷抱終身理想志業」、「自我定位，發揮優勢創造價值」、「砥礪品操，勤修工作專業知能」、「面對挑戰，創新思維勇於變革」、「貫徹紀律，落實公義保障人權」等期許。

法務部調查局1日舉行調查班第59期開學典禮，局長王俊力（後）致詞勉勵學員，希望學員砥礪品操、勤修工作專業知能，他表示，身為調查人員正人必先正己，品德操守標準要比一般公務員高。（圖/ 中央社）

王俊力並期勉學員結訓後能堅守調查局「確保國家安全、維護國家利益、維持社會安定、保障民眾福祉」的核心工作價值，為人民、國家、社會貢獻己力，並以與世界先進國家接軌，使調查局成為國際級執法機關為己任。

王俊力說，調查局是國家的調查局、人民的調查局，也是依法行政、值得信賴的調查局，希望學員砥礪品操、勤修工作專業知能，身為調查人員正人必先正己，品德操守標準要比一般公務員高。

新聞稿最後提到，調查班第59期計有男學員56人、女學員70人，共126人，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等領域，並有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，將在訓練所接受為期1年的嚴格訓練。（編輯：李亨山）1110601