花蓮縣衛生局長朱家祥說明今天縣內的疫情狀況。（羅亦晽翻攝）

台中市今開出第一槍，宣布延長高中以下學校暫停實體授課，改採遠距教學至6月10日，不少縣市擔心疫情進入高原期，相繼跟進，不過花蓮縣政府教育處今表示，目前縣內高中以下學校至6月2日止均暫停實體授課，改採線上教學，目前正評估規畫是否延長，會以最快速度公告。

花蓮今新增1493例確診個案，迄今累計3萬5083人染疫，衛生局長朱家祥與縣府教育處代理處長翁書敏一同說明縣內疫情狀況，及校園疫苗接種情形及中央最新防疫政策。

翁書敏表示，教育部5月28日修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情調整授課方式實施標準」，國高中學校班級若確診或快篩陽性個案前2日曾到校上課，該班全班暫停實體課程3天，調整為遠距教學。

不過花蓮縣內高中以下學生本周暫停實體授課，改採線上教學，隨著台中市、高雄市等相繼延長遠距教學期程，花蓮是否跟進，翁書敏表示，目前正在評估規畫，若有最新消息會即刻公布。

此外，花蓮5至17歲兒少5月30日至6月7日開放接種BNT疫苗，朱家祥指出，截至今天的統計，符合接種資格的幼兒園生有2718人，目前已有1028人施打，接種率達47.2％；國小可接種人數為5680，已接種3106人，接種率達54.7％，若加上先前接種莫德納疫苗者，整體接種率達77％。

國高中部分，朱家祥說，國中可接種疫苗者有1441人，其中1134人已施打完2劑，接種率達78.7％，接種第3劑則有839人，完成3劑的接種率則為58.2％；高中有2012人可接種疫苗，其中有1697人完成2劑，接種率達84.3％，不過接種第3劑只有1068人，完成3劑接種率為53.1％。

朱家祥也分析全縣有無接種疫苗的死亡率，從未接種疫苗的死亡率為萬分之2.4，打滿3劑則是萬分之0.4，強調2者數據整體足足相差6倍，可見接種疫苗對生命有保障，持續鼓勵民眾接種疫苗。