宜蘭縣今天（1日）新增確診1622人，累計全縣有4萬5065染疫，每10位縣民就有1人染疫，宜蘭縣政府考量兒童疫苗尚未全面施打，宣布所屬縣立高中、國中小（含附幼、補校、進修部）暫停實體課程延長到6月10日。

宜蘭縣今天新增3名死亡個案，3人皆為男性，年齡分別是40多歲、70多歲、80多歲，只有一名長者打滿3劑疫苗，40多歲的個案有多重慢性病史且未接種過疫苗，3人從5月12日至27日陸續發病、病故。

今天新增的確診學生數234人，教職員工24人，累計共6798位學生、674位教職員確診。

縣府提出暫停實體課程期間的配套措施，包括有照顧需求的學生，可到校上課，國小一至二年級採非同步遠距教學，國小三年級至高中職優先採同步遠距教學，國三及高三生可遠距教學至畢業典禮。各校已排定的疫苗施打日，學生仍可到校施打疫苗。

目前宜蘭縣的人口近45萬人，累計確診數已破4.5萬人，每10位縣民就有1人染疫，染疫的比例高於全國平均。衛生局表示，宜蘭是比較早染疫的縣市，隨著整個疫情的南移，各縣市染疫比例會趨於一致，宜蘭縣最後會有多少人染疫還是必須看疫情變化，衛生局會持續監測。