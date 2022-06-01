開發金控今（1）日舉辦2022年第1季法人說明會，開發金控總經理龐德明表示，開發金控以ABCDE五大策略（數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行）為發展主軸，今年以來推動子公司優化各項數位服務平台以提升客戶體驗，並宣布加入「TALENT in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，培育台灣人才競爭力。

開發金控更簽署SBTi科學基礎減碳目標倡議，以科學化方式推進減碳強度，將持續發揮金融業影響力，攜手產業客戶邁向低碳轉型。

開發金控2022年第一季稅後淨利達新台幣96.74億元，每股盈餘為0.58元，股東權益報酬率（ROE）為13.9％，獲利表現穩定維持金控前段班。

儘管金融市場呈現震盪，開發金控與各子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券與中華開發資本均維持強健資本，中國人壽是2022年首季獲利貢獻最多的子公司，第一季稅後淨利為88.4億，其中於今年2月認列俄債預期信用損失15億元。

凱基證券2022年第一季稅後淨利為14.4億，股權及債券承銷業務市佔率維持第一，客戶總資產管理規模年成長11％。凱基銀行2022年第一季稅後淨利達13.6億，除獲利穩健成長，更持續優化授信資產結構，中小企業放款業務及個人信貸年成長均達18％。中華開發資本獲利動能受到資本市場震盪影響，2022年第一季未實現評價損失造成淨損5.7億，未來將聚焦擴大資產管理規模。

開發金控子公司中國人壽，同步公布2021年底每股隱含價值（Embedded Value），中國人壽2021年底隱含價值達到4025億元，在調整後淨值與有效契約價值增長的帶動下，較前一年度成長12.6％，每股隱含價值達到81.8元，換算開發金控每股隱含價值為26.9元。