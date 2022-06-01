金車Safari Club「桃氣荔險記」（右）全新登場！經典的「紅心芭樂園」（左）口味持續熱賣中。（金車提供）

荔枝盛產季到來，除了入糕點以外，入酒同樣甘醇美味。金車宣布Safari Club調酒系列再推新口味「桃氣荔險記」，主打蜜桃與荔枝雙重水果碰撞的驚喜風味，搭配 3％低酒精濃度、每瓶熱量低於 100 大卡，讓喜歡嚐鮮的民眾飲用無負擔；金色三麥則推「俏荔貴妃啤酒」、「美荔貴妃啤酒」，使用荔枝中的貴族「玉荷包」釀造，打造貴妃級的奢侈享受。

金車 Safari Club「桃氣荔險記」以蘭姆酒為基底，融合香甜蜜桃與水潤荔枝的雙重水果滋味，提供生活中剛剛好的微醺作用力。業者根據尼爾森研究報告，觀察到水蜜桃風味一直算是全球市場中，消費者喜愛的風味前五名，進而去嘗試什麼水果風味與水蜜桃風味是契合的，後來發現荔枝的水潤感、香甜感都很搭，加上這兩款水果均是夏季的當季盛產水果，因而決定在這個時間點推出。

Safari Club清爽、少負擔的產品特性主要是針對年輕世代，溝通解放壓力、享受生活樂趣的Live a little品牌精神，也邀請告五人擔任品牌大使，目前於超商等通路陸續開賣，全聯則於10日起加入販售，每瓶320ml，售價42元。

金色三麥以「玉荷包」釀出「俏荔貴妃啤酒」、「美荔貴妃啤酒」，在啤酒中還原荔枝的滋味，尾韻甚至還能讓人聯想到飽滿多汁的荔枝果肉。業者表示，夏天正是荔枝的產季，希望能提供消費者最當季的產品，正好荔枝風味甜度高，且投入「玉荷包」及「黑葉荔枝」品種的荔枝釀造，微甜的順口風味也很適合夏日開瓶消暑；此外，荔枝水果風味甜度高又富果香，釀成啤酒後保留獨特果香及甜味，再加上淡淡的麥芽香氣，入喉只留下荔枝香氣，苦味低、易飲性高，符合大多數消費者的飲酒喜好。

金色三麥新品主要以女性為主，不過荔枝風味夏日限定，清爽口味男性消費族群也會喜歡，即起，金色三麥「俏荔貴妃啤酒」於全台全家便利商店、家樂福正式上市，6月10日起於全聯福利中心上架，同時也將在大潤發、微風超市陸續開賣；而「美荔貴妃啤酒」自6月15日起在全台7-11限定販售。每瓶售價125元，售完為止。

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