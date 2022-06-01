南投縣1日新增1496確診，再創新高；確診孕婦生產再添1例，女嬰PCR採檢陰性，母女均安；另外新增3人染疫死亡，3人都未曾施打疫苗，但都有慢性病史。

南投醫院今天為懷孕37周確診孕婦剖腹，產下體重2750公克的女嬰，成為南投醫院為確診孕婦接生的第3例；南投市32歲孕婦，5月30日入院催生，產前檢驗出現陽性，在婦產科主任陳麗琴協助下，由主治醫師吳佳穎為孕婦完成接生。

南投縣新增3件染疫死亡案例，3人都沒有打疫苗，但都有慢性肺疾、腎臟病、心臟病史。竹山鎮66歲女性，有慢性肺疾，5月28呼吸喘至竹山秀傳醫院急診就診住院，29日死亡；南投市80歲男性，有腎臟病史，5月14日呼吸困難，至南投醫院急診診斷為呼吸衰竭，因病情不穩定，屬危急重症，當日轉中山附醫住院，28日死亡；埔里鎮85歲男性有心臟病，5月28咳嗽快篩陽性，埔里鎮衛生所視訊診療確診，採居家照護，29日因呼吸衰竭死亡。

另外，中央原本同意5月30日撥配兒童BNT疫苗3000劑給南投縣，但臨時跳票未到貨，打亂南投疫苗調度，由於這2周是校園接種高峰期，時程早已排定，中央暫緩撥付兒童BNT疫苗，迫使南投縣必需「移緩濟急」調度因應。

衛生局強調，校園排定兒童BNT疫苗注射時間，一定會執行，請家長放心；但中央臨時暫緩配發疫苗，衛生局必須調控校園接種剩餘量，因此，原要提供給診所施打的兒童BNT疫苗，目前很難銜接。

衛生局呼籲中央，重視偏鄉疫苗供應，考量偏鄉交通不便、醫療資源不足等問題，盡速補足疫苗數量，減少染疫導致中重症的風險。

另為提供幼兒家庭足量的快篩試劑，今天（6月1日）起，民眾可持0至6歲孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點，免費領取5劑家用快篩試劑，依幼兒身分證字號尾數單雙號分流，單號周一、三、五，雙號周二、四、六，周日皆可領取，並提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童。