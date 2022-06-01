歐洲股市周三早市微幅上揚，銀行股和汽車股領漲，但是市場人氣受到壓抑，一連串悲觀經濟數據引發對成長放緩的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數早市升1.13點或0.25%，為444.48點。由於歐元區高通膨數據引發人們對央行激進升息的擔憂，歐股周二收跌0.7%。

德銀經濟學家最新預計，隨著物價上漲擠壓經濟成長，估計歐洲央行在九月將升息50個基點。

最新資料顯示，由於消費者感受到物價上漲的壓力，德國四月零售銷售降幅超出預期。而另一項調查顯示，英國企業預期未來三個月不會出現任何的成長。

汽車股升1%，銀行股升0.6%，為表現最好的板塊。

英國鞋類製造商Dr. Masrtens飆升19%；該公司表示，歸功於高通膨和鞋靴銷售強勁，預計當前年度會出現更高的增長。

德銀資產管理部門DWS大跌6.9%；該公司執行長表示，將於下周辭職；該公司目前面臨在綠色投資上誤導投資人的指控。