日本桌球天后福原愛與台灣桌球王子江宏傑原本是令人稱羨的一對佳偶，甚至一同登上真人秀節目公開曬恩愛，但兩人卻在2021年7月宣布5年婚破局，隨後還傳出福原愛婚內出軌等醜聞。而時隔10個月，江宏傑近日接受採訪時被問到相關問題時，也首度鬆口說出心裡話。

江宏傑與福原愛從戀愛、結婚到生子都受到眾人矚目，兩人還曾登上真人秀節目《幸福三重奏》公開私底下的甜蜜互動與生活模式，讓不少人都認為兩人就是過著王子與公主般的幸福生活，沒想到節目播畢沒多久，2021年就傳出兩人婚變，福原愛還被拍到疑似婚內出軌，最後透過跨海調停、協議等方式於同年7月正式宣布離婚，令外界相當震驚。

而江宏傑日前接受《聯合報》採訪時，被問到與前妻福原愛的離婚時間點，他也終於鬆口坦承自己是在2021年初時，看到相關新聞浮上檯面時，才感受到福原愛想離婚，原本以為一開始女方只是因工作飛往日本，沒想到後來卻演變成分道揚鑣，他承認這一切的發生都讓他感到措手不及。

另外，被問到對前妻福原愛是否還有愛時，江宏傑也直言表示「她就是孩子的媽媽」，現在與對方的互動僅止於睡前與孩子們視訊，但不會關心彼此的近況，孩子也因為每天都會透過視訊與福原愛見面，因此不會特別吵鬧。

而對於是否想迎接新戀情，江宏傑之前曾表示「10年後再說」，目前他希望將事業及狀態，都拉到可以為小孩及另一半負責的程度才敢談下一段感情。