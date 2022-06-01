希臘作梗 買美F-16戰機受阻 土耳其火了

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）周二說，安卡拉正要求美國，要是不改變對 F-35 隱形戰機供應計畫的決定，就歸還已支付的款項。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，卡夫索格魯告訴安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），說到F-35，美國國會需要重新考慮它的決定。

安卡拉因為堅持採購俄製S-400防空系統和華府鬧翻，2019年時，美國先是中止它參與，接著乾脆把它踢出F-35專案。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）後來宣布，美方提議，安卡拉採購4代F-16戰機，而不是5代F-35隱形戰機。

儘管美國國務院正說服國會，在符合華府的利益下，通過相關交易，但美國的盟友希臘卻堅持華府放棄這交易。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）說，部份為了強化希臘武裝部隊，還有北約（NATO）東側和東南側翼，他們很快就會和華府展開1中隊的F-35採購談判。他周一在出席美國總統拜登主持的白宮接待會中說，希望在2020年代內，這款出類拔萃的戰機能入列希臘空軍服役。

米佐塔基斯強調，美國和希臘最近所簽署的協議證明，雙方關係目前正值巔峰。尤其是希臘海軍和北約部隊正攜手，在位於烏克蘭邊境約500英里（近805公里）的亞歷山德魯波利斯（Alexandroupolis）港口，以及克里特島（Crete）索達灣（Souda Bay）的海軍基地合作。

此外，米佐塔基斯說，歐美需要站在一起，以支持烏克蘭和自由民主的核心價值觀。他並呼籲，對俄羅斯實施進一步制裁，但也強調，有必要降低為民眾帶來沉重負擔的高能源價格。