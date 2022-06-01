台灣隊參加「2022路易樂斯福世界盃麵包大賽」，首度贏得團體賽冠軍殊榮，比賽特別在國家特色麵包中使用台南愛文芒果、宜蘭金棗、苗栗大湖草莓等果乾，讓世人為之驚艷。

4年舉辦一次的世界性烘焙賽事「2022路易樂斯福世界盃麵包大賽」，甫於3月26日至29日在法國巴黎結束賽事。台灣隊成功奪下團體賽冠軍，是史上第一次在世界盃麵包賽事中，擊敗其他10國好手，拿下烘焙界最高榮耀。

依台南市政府新聞稿，過去參與世界麵包大賽的台灣選手中，曾由吳寶春、王鵬傑奪得個人賽冠軍；這次奪冠的台灣代表隊，由教練吳武憲領隊，武子靖、李忠威、徐紹桓等優秀麵包師傅組隊，分別負責歐式麵包、甜麵包及藝術麵包等比賽項目，並在國家特色麵包中，使用台南愛文芒果、宜蘭金棗、苗栗大湖草莓等果乾，加上融入西方元素製成的麵包令人驚艷。

今天由中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會、烘焙競賽委員會，為冠軍團隊規劃的南部分享會，選在有「台南食品包餡機專家」之稱的百城機械舉行，冠軍團隊現場製作得獎作品，分享競賽心得與未來傳承計畫。

台南市長黃偉哲到場感謝台灣隊使用台南愛文果乾製作麵包，讓台南果乾的美好滋味在世界傳揚開來，更讓台灣烘焙成為世界頂尖。

新聞稿指出，致力讓台灣的烘焙業發揚全球的百城機械技術自主，是國內食品自動包餡機主力廠商，曾獲國家發明銀牌獎殊榮，產品行銷全球80個國家，目前正朝著100個國家努力，是台灣打國際盃的隱形冠軍。

4間間40多位駐台使節曾在經濟部國貿局長江文若帶領下，參訪百城機械，目睹世界各國美食及台灣各地特色烘焙伴手禮，都能透過一台多功能機械生產完成，引起各國代表稱讚連連，名揚國際。（編輯：孫承武）1110601