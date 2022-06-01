日本外務大臣林芳正今天上午因出現症狀接受PCR篩檢，下午確認感染COVID-19，是第3位染疫的內閣閣員。他症狀輕微，已取消所有公務行程在家療養，暫無密切接觸者。

日本時事通信社報導，林芳正昨天為了2022年度補正預算審議出席參議院預算委員會，並在之後赴參議院議場與首相岸田文雄有過短時間接觸。

林芳正是繼少子化擔當大臣野田聖子、法務大臣古川禎久後，第3位確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的日本內閣閣員。

TBS電視台報導，不只一位相關人士透露，林芳正是在下午確診染疫；外務省等單位表示，林芳正目前症狀輕微，已在家中療養。

林芳正因篩檢陽性未前往眾議院預算委員會備詢，也取消原預定接見美國議員訪日團等所有公務行程。

雖然林芳正這幾天跟各國相關人士會面，並前往首相官邸與岸田等人會面，但目前官邸幹部及外務省內部並未匡列密切接觸者。