新竹縣政府民政處1日公布新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配數額席次，其中竹北市選舉區人口數已達20萬5364多人，竹北選區席次從11席增為12席，新竹縣議員總名額增加1席，共37席。原本關西鎮恐掉1席，如今結果出爐，保住原有2席，也讓現任議員鬆了一口氣。

依據立法機關組織準則第6條規定，新竹縣第20屆議員席次由36席增加1席至37席，縣府民政處表示，有關各選舉區議員數需依據公職人員選舉罷免法第38條第2項規定，依人口數計算者，以選舉投票之月前第6個月月底戶籍統計之人口數為準。

今年5合1選舉為2022年11月26日，推算以2022年5月底人口數為計算基準，扣除山原與平原原住民數，新竹縣區域人口數55萬3915，除以非原住民區域議員34席，得到1萬6292人有1議員席次人口分配數，再由各選舉區人口數除以1萬6292人推算各選舉區議員席次，選舉區不足1萬6292人者無條件配置1議員席次，後各選舉區剩餘人口數排比，配置最後剩餘3席次議員，推算出上述各選舉區議員席次。

早前關西鎮人口數直直落，地方憂心恐掉1席併入竹北席次，如今結果出爐，竹北目前人口數來到20萬5364人，關西則有2萬6772人，雙雙除以1萬6292人之後，得到竹北為12.61席、關西1.64席，尾數為關西較大，保住原有2席。

新竹縣第20屆縣議員各選區席次分配數額，依據公職人員選舉罷免法第38條規定以111年5月底人口數計算，第1選舉區竹北12席、第2選舉區湖口5席、第3選舉區新豐3席、第4選舉區關西2席、第5選舉區新埔2席、第6選舉區橫山、尖石1席、第7選舉區芎林1席、第8選舉區竹東、五峰6席、第9選舉區寶山1席、第10選舉區北埔、峨眉1席、第11選舉區平原1席、第12選舉區山原尖石區1席、第13選舉區山原五峰區1席，共37席。

縣府民政處強調，縣議員選舉區員額公告，按公職人員選舉罷免法第38條第1項規定將由中央選舉委員會2022年8月18日發布選舉公告。