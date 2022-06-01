有關顏寬恒競選總部前發言人張禹宣今天再提出質疑，指控天虹科技副總經理羅偉瑞為行政院發言人羅秉成的堂弟，行政院發言人羅秉成回應，今天上午已經清楚說明，他對該車禍案件的始末毫無所悉，也不曾為此事與該案相關人士有任何連絡與接觸，絕無介入或干涉個案之情形存在，而他只有一個親弟弟，而家父是獨子，所以也沒有堂兄弟的親戚。

羅秉成表示，胞弟與該位民眾係童年同學關係而成為臉書好友，但胞弟從未就此案與他有任何聯繫。此外，本人與該位民眾完全無業務或任何利害關係存在，而該位民眾因其車禍案件委託律師之事，本人事前也毫無所悉，遑論有介入或關心該案件之事實存在。

羅秉成強調，這件任意連結引人錯誤的報導，以懷疑為名行人身攻擊為實，真正的重點應在於有何具體事實與證據，可以證明本人有介入該案？有就拿出來，本人絕不迴避，切勿空穴來風，無限上綱，影射傷人。

羅秉成說，張姓前發言人手上沒有任何證據與事實證明本人介入，卻一再以此穿鑿附會方式誤導視聽，實無必要，也浪費社會資源，盼張姓前發言人自重。