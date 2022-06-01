紅人外野手湯米芬姆（Tommy Pham）因為打人事件遭禁賽3場，後來又牽扯出天使外野手「神鱒」卓奧特（Mike Trout）。芬姆不爽巨人外野手彼德森（Joc Pederson）在他們的「夢幻美式足球聯盟」搞小動作，出手掌摑彼德森，卓奧特身為該聯盟的總裁，本來應該出手調解，沒想到卓奧特這個總裁實在有夠混。

湯米芬姆告訴美媒The Athletic說：「卓奧特怠忽職守，他是夢幻聯盟最糟的總裁，他放任一堆狗屁事不管，他本可以解決的。」芬姆開玩笑說，總裁是一個爛缺，沒人想做，所以大家推給卓奧特，「這大概也是我們的錯，因為是我們讓他當總裁的。」

彼德森、芬姆、卓奧特同屬一個夢幻聯盟，彼德森有個球員受傷，他放進受傷名單之後又補進一位自由球員，被質疑是囤積球員。每個聯盟的規則有點不同，彼德森澄清自己沒有違規。

依照芬姆所說，他們玩這個聯盟是有賭錢的，而且金額很大，他不爽彼德森亂搞。芬姆自稱是賭城拉斯維加斯的大玩家，在許多賭場豪擲千金，另外疫情爆發時他還在股市慘賠。芬姆有越南血統，他是史上第2位打進大聯盟的越南裔，近年的爛事也不只這一樁，2020年他感染新冠肺炎，並且在聖地牙哥的脫衣舞酒吧停車場被人從身後刺了一刀。