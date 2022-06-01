每年端午節在桃園龍潭大池熱鬧舉辦的龍潭歸鄉文化節，今年受疫情影響，仍取消傳承百年的龍舟競賽，但為延續地方文化傳統，龍潭區公所仍規畫Hakka音樂會、水上高樁獅王爭霸賽、花火之夜與及仲夏市集，6月4日、5日2天從白天到晚上都有精彩活動，邀請民眾前來感受多元文化節慶活力。

龍潭區長胡星輝指出，4日、5日上午10點至12點、下午1點半至4點半有水上高樁獅爭霸賽，總獎金40萬元邀請8支國內競賽隊伍前來競技，是全國唯一水上跳樁舞獅比賽，民眾觀賞可了解台灣獅藝文化、認識舞獅民俗活動，精采可期。Hakka音樂會邀請小男孩樂團、魏嘉瑩、戴愛玲等知名歌手，及龍潭愛樂管弦樂團等在地社團，帶來客家歌曲及精采的音樂表演。

花火之夜晚間7點半及8點半各有一場花火秀，更首次在水中設計愛心煙火，讓現場民眾感受到驚艷與幸福滿滿。此外，仲夏市集則安排近80個攤位，販售優良農特產品、十大伴手禮、地方產業產品、特色商品、節慶應景產品、公益團體商品等。

龍潭警方局針對端午連假期間執行交管，神龍路、龍元路設置行人徒步區禁止車輛進入，停車建議新龍路、中豐路等路邊停車格、龍華路第一停車場外，另規畫有龍潭高中臨時停車場供遊客使用。警方呼籲遊客切勿違停妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，以免車流延滯耽誤行車時間。