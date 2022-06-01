澳洲第一季經濟增長優於預期，強勁的國內需求抵消了惡劣氣候和進口激增造成的影響，該國央行料將進一步升息以抑制高漲的通膨。

澳洲統計局周三公布，今年第一季國內生產毛額（GDP）較前一季成長0.8%，優於市場預期的季增0.5%。

與去年同期相比，第一季GDP成長3.3%，雖較去年第四季的年增4.4%放緩，但仍屬穩健。大多數分析師預期，由於消費者似乎無意緊縮開銷，澳洲的GDP增長可望再次加速。

Capital Economics資深經濟學家Marcel Thieliant表示，這支持了我們的觀點，在利率升高和實質所得下滑的情況下，澳洲經濟成長的表現將優於普遍預期。隨著貿易餘額由負轉正，以及經濟解封再度帶動消費大幅成長，我們預期第二季GDP將出現更強勁的1.5%季增率。

周三公布的數據顯示，僅家庭消費就為第一季GDP增長貢獻0.8個百分點，政府支出和庫存也帶來重大的助益，而進口額則讓GDP跌掉 1.5個百分點。

數據亦顯示澳洲消費者仍然擁有充足的現金可供花用，第一季家庭儲蓄率僅小幅下滑至11.4%，仍遠高於疫前水準。

因為消費力仍然強韌，澳洲央行在5月意外升息25個基點，至0.35%，並預告未來還將進一步升息。

由於澳洲迫切需要為炙熱的通膨降溫，市場已經完全押注澳洲央行將在下周召開的6月政策會議上再次升息25個基點，至0.6%，並預期到今年底時，其基準利率可能升至2.5%。