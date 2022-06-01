小米宣布，推出5G版本的Redmi Note 11S 5G，支援5G雙卡雙待，搭載聯發科天璣810處理器，同時提供5000萬像素三鏡頭、5000mAh大電量33W Pro快充、6.6吋90Hz FHD+大螢幕等規格，售價8千有找，今(1)日起開賣，搶灘中階手機市場。

Redmi Note 11S 5G搭載聯發科天璣810處理器，支援5G雙卡雙待，採用6奈米製程，並配備速度高達2.4GHz的八核心處理器，以強力晶片組作為手機的核心，有感提升效能及處理速度。Redmi Note 11S 5G提供33W Pro的高效快充功能，以不到一小時即可滿電的速度，全力應援用戶的效率生活；搭配機身內建的5000mAh大容量電池，以及MediaTek 5G UltraSave省電技術，實現更低的耗電量，最高可支援170小時音樂播放、26小時通話、22小時影片觀看、12小時的遊戲。

照相部分，Redmi Note 11S 5G配備5000萬像素AI三鏡頭以及1300萬像素前鏡頭，無論拍攝景物、自拍，都能隨手拍出零失誤美照。5000萬像素主鏡頭讓用戶可拍出質感大片，並支援夜景模式、人像模式功能。

Redmi Note 11S 5G提供午夜黑、星空藍、暮光藍三種配色，6GB+128GB售價7999元。Redmi Note 11S 5G於今日起於小米商城、小米之家31間實體門市，電信商中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)等開賣。