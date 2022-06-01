新竹街口攻城獅將於3日迎來隊史首場季後賽，球團特別邀請人氣演唱組合「動力火車」與人氣樂團「四分衛」分別擔任G1與G2開唱嘉賓，進場的球迷除了能感受高張力的賽事外，更能體驗豐富多元的聽覺饗宴。

攻城獅本季對戰新北國王取得4勝2敗對戰優勢，目前獅群們已緊鑼密鼓備戰中，林冠綸總教練認為這個賽季較長對球員心理狀態是一大考驗，這兩周球隊安排較多分組訓練與自主訓練，目標是讓球員保持「渴望比賽」的備戰狀態，目前球員狀態與團隊整合皆處於本季巔峰，相信球員們能打出具有競爭力的季後賽。

新北國王戴維斯本季對戰攻城獅場均攻下17分10籃板，林冠綸總教練也直言：「我們的外線把握度與防守端針對戴維斯的限制會是首輪季後賽勝負的關鍵！」

生涯曾多次征戰季後賽與總冠軍賽的大學長林宜輝近期特別於團練時提醒學弟們，季後賽身體碰撞強度會比例行賽更為激烈，且在滿場觀眾的應援下，必須「非常專注在教練設定的防守策略」。

高國豪興奮表示：「這是我生涯第一次打季後賽，非常期待爆滿的獅紫軍為我們加油，我們一定拚盡全力展現屬於攻城獅的球風。」