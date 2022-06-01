中央目標在2030年要達全面公車電動化，但北市議員張斯綱質疑，政府推動全面電動化公車，卻無配套因應，恐讓業者「買車容易、養很難」，承受大壓力，因電動公車充電樁供電不敷使用，導致已採購電動車業者，近半電車無法充電，恐影響民眾的搭車班次，要求市長柯文哲協助與台電溝通，並派人在行政院會反映，柯文哲允諾會向中央反映。

此外，張斯綱表示，近日接到許多公車業者陳情，因疫情變化反映在大眾運輸運量，導致聯營公車運量下滑，營運收入驟減，因業者為配合市府推動4年400輛電動公車上路政策，積極購置電動公車及擴充相關設備設施，為減少駕駛員人數流失，提升勞動條件，因此，公車業者收入大幅減少情況下，營業支出卻呈現爆增，無奈表示：「已經快要撐不下去了」。

北市府啟動2022年紓困計畫，5月1日起至7月31日止，市區汽車客運業營運紓困補助，每車每月補助8000元，補助期間為年5月1日起至7月31日止。業者說，但接著就是暑假期間，學生放假乘車人數少，為營運淡月。

張斯綱認為，北市府紓困補助應滾動式檢討，建議延長補助至9月止，以有效達到紓困目的，協助公車業者度過難關；為提升駕駛員勞動條件，請公運處於7月1日檢討運價調整的補助，應符合現況辦理。

他指出，公車業者為配合市府政策，4年400輛電動公車政策，積極採購電動公車，使得購車成本倍增。

張斯綱認為，受疫情衝擊、綠運輸政策、勞動條件提升等影響，業者虧損越來越嚴重，要求北市府應延長公車業者的紓困補助，原5月1日起至7月31日止，應延至9月30日，虧損補貼應滾動式檢討，儘速協助業者度過難關。