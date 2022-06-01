響應6月5日「世界環境日」，台南市政府1日公布「2050台南淨零路徑」時，不僅將於今年7月創全台之先設立「碳盤查登錄輔導機制」，還將結合台積電、聯電、成大能源中心等產官學界專家組成輔導團，主動提供企業相關減碳策略，達到「低碳永續、台南淨零」的目標。

市府環保局指出，1972年聯合國將每年的6月5日訂為「世界環境日」，鼓勵民眾提高環保意識並採取行動。鑑於減碳、淨零已是全球趨勢，歐盟碳邊境稅預定2023年試行、2026年啟用，美國碳關稅也將於2024年執行，2050年淨零已是一場限時賽，市府決定從公私協力及法制規範等多管齊下，邁向永續發展。

環保局長謝世傑公布「2050台南淨零路徑」時，指台南市未來30年將聚焦能源轉型、低碳綠色運輸、住商能效提升、循環經濟綠色生活等4大面向落實減碳，並將創全台之先設立「碳盤查登錄輔導機制」，主動協助與輔導企業減碳。

謝世傑還說，台南市溫室氣體的減量，將以短區間5至10年的方式，以達到2050年設定的積極淨零目標。其中，預計2030年的溫室氣體排放量，將比基準年2005年減量30％，2040年減量65％，2050年達到淨零排放的目標。

市長黃偉哲也強調，淨零碳排不僅是一個國安問題，也是生存問題，現在市府已經凝聚了一些期程，但不只是展現在數字而已，更需要有具體的工作內容，以及如何做更多對地球友善的計畫，希望大家一起努力，對地球更友善，地球也絕對會給予回報。