一年一度的端午節即將來臨，因是華人的三大傳統節日之一，有不少習俗和禁忌，「通靈大師」江嘉葉也分享端午的5大禁忌和開運方法，並提醒雖然有些禁忌已不合時宜，但如果可以還是盡量遵守，以保平安。

本周五(3日)就是端午節，也象徵真正炎熱的夏天要開始了，根據習俗這天會吃肉粽、賽龍舟、掛艾草與菖蒲及立蛋等活動，除了掛艾草與菖蒲及配戴香包有去瘟祈福的作用，若能成功立蛋，則代表整年都會有好運勢。

另外，在端午的午時(11點至1點間) 的水，稱之為「午時水」，相傳有極強的辟邪功能，因此人們會在這天提取井水或山泉水，用以沐浴或是淨灑家中，去除穢氣，而用午時水泡的茶，又稱為午時茶，能夠增強自身能量。還有為孩子在手腕上繫上五色線，等到夏季第一次大雨時，拋到河裡，象徵將疾病及厄運沖走，都是能開運的方法。

端午節取「午時水」和配戴香包等，都是開運的方法，(圖／達志影像／Shutterstock提供)

而江嘉葉也分享端午的禁忌很多，要「避五毒」，切勿接近蛇、蠍、蜈蚣、蟾蜍、壁虎等；「不宜生子」，因端午節的毒氣較重，怕會給孩子帶來厄運；「禁止行房」，天地間穢氣較重，容易被邪毒入侵等。

一、勿送成串肉粽

每到端午節，親朋好友間為了應景，都會互送粽子，但記得要把整串的粽子剪開，以散裝的方式來當作禮物，因為整串的粽子是用來祭祀神明及好兄弟的，另外也有「吊肉粽」不吉利之意，所以千萬要注意，別冒犯了禮節。

二、忌遺失香包

香包本有祈福保平安之意，是驅邪避煞的吉祥之物，因此要好好的保管配戴，倘若不小心遺失，在習俗上的說法，恐會為今年帶來不好的運勢，或是不如意的情況。

三、切勿河邊玩水

炎熱的端午節，讓更多人想泡在水裡感受冰涼暢快，也因為戲水的人增加，相傳端午節這天，是水鬼抓交替的日子，所以要盡量避免在這天到河邊玩水，尤其是海邊。

四、避免婚慶喜宴

相傳瘟神會在端午節這天降臨，因此五月五日又被稱為「惡月惡日」，為了避免沾染穢氣，因此結婚、宴會要避免在這天舉辦。

五、勿入陰氣重地

由於瘟神降臨，所以穢氣在端午節多集中於陰氣較重之地，如醫院、殯儀館等，容易被冲煞到，如果一定必須出入時，最好能配戴避邪之物，如香包、艾草等。

通靈大師江嘉葉提醒雖有些禁忌已不合時宜，但還是盡量遵守以保平安。（江嘉葉提供）

江嘉葉最後也提醒，雖然有些禁忌已不合時宜，不符合現代人的觀念，但如果可以的話，還是盡量遵守，以保平安。