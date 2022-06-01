過去3個月納達爾（Rafael Nadal）面臨不少考驗，也讓他在2022法國網球公開賽和勁敵喬柯維奇（Novak Djokovic）的比賽中流露出更多情感。

「我變得比較情緒化，因為過去3個半月，我只能說不是很容易的一段時間。」納達爾在賽後記者會這麼說，「我現在沒打算講是經歷什麼樣的事，因為這3個多月不是很有趣，也因為這些事，讓這場勝利更加特別。」

納達爾不想讓焦點轉到法網前自己辛苦地調整狀態，包括花了6個星期休養「連呼吸都痛」的肋骨骨折傷勢，隨後又遇到一些腳傷狀況，讓他法網開打前就有許多不確定因素。

不過在最愛的紅土大滿貫，納達爾還是努力克服考驗，前三輪都是直落三獲勝，16強賽經過五盤大戰通過加拿大阿里亞辛（Felix Auger Aliassime）的挑戰，8強賽再挺過四盤考驗，擊敗最熟悉的老對手喬帥，「這場8強賽對我來說是百感交集的一晚，贏球後讓我還可以像今晚這樣繼續出賽。不過這還只是8強賽，我還沒贏下任何東西，只是讓自己兩天後再回到球場，再打一次法網準決賽，但對我來說，這樣已經很重要了。」