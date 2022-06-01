受疫情影響，新北近8成學校停課改採線上教學，擔心孩子學習落後，新北市各國中小透過相關篩選測驗掌握學習困難學生於暑期開設學習扶助班，實施差異化教學，確保學生學習成效。新北市教育局表示，暑期學習扶助班以實體為主，課程隨疫情趨緩辦理為原則，各校也可因應疫情狀況調整為線上方式辦理。

教育局進一步說明，經各校學習扶助小組審議後認為有需求的學生，都可參與暑期學習扶助班，暑假期間以80節為原則，開班日期及時間由學校自訂，填報日期依據中央規定辦理，為鼓勵各校開設暑期學習扶助班，將提前於下周進行調查，並配合中央填報日程於7月中截止。

教育局表示，在健康關懷方面，各校每日關心學童身心健康、生活照顧及學習情形，此外，也提醒老師多注意學生視力保健及休息時間。

在學習關懷方面，教育局備妥3萬台行動載具及9千張4G門號卡，訂定線上補課資訊設備借用注意事項，更建置單一認證親師生平台及停課不停學，學習送到家專區，提供超過110項免費的政府及民間學習資源，包含各種視訊教學工具、線上教學平台課程地圖等。為確保遠距教學品質，在恢復實體授課後也提供補救教學及測驗，了解學生學習狀況。

教育局表示，新北市將「學習送到家，線上學習這樣做」各項線上資源置於新北市親師生平臺，提供多樣學習資源管道與平臺選擇，並辦理研習提升教師遠距教學能力，確保學生線上學習品質。另針對疫情快速變化，教育局也彙整親師生會關心的Q＆A並公布於官網防疫專區(https：／／www.ntpc.edu.tw／home.jsp？id=6918f79d690935a2)，同時也提供最新校園防疫資訊於「新北學bar」臉書粉絲專頁上，供學校及家長隨時查閱。