台中市包括台灣大道二段、中清路等重要道路，多處可見到已損壞的「發光式路牌」，議員黃守達抨擊，這些損壞的發光式路牌看起來很不美觀，也潛藏用路風險，要求市府應提出改善計畫；交通局長葉昭甫表示，這一些「內照式路名牌」造價及維護費都很高，將逐步汰換。

黃守達指出，發光式路牌就是所謂的「內照式標誌」，包括忠明路、市政路都有設置，其優點在於方便夜間辨識，尤其在光線不足的路段，能幫助用路人辨識，也對城市的夜間景觀有提升效益。

黃守達說，若內照式標誌有損壞情況，看起來就可能比一般的路名牌還要黯淡，讓用路人更不易辨識，台中市包括市政惠文路口、台灣大道與文心路三段等處，都出現內照式路名牌不亮的情況，有些地方還是亮一半，影響城市道路景觀，要求交通局全面盤點並提出改善計畫與期程。

葉昭甫說，發光式路名牌就是類似燈箱的概念，內部裝有LED燈，可協助夜間照亮，但其造價及維護費高，且損壞率高，市府未來會朝向設置反射式路名牌的方向規畫，逐步汰換現有的內照式路名牌。