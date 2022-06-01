外送員遭壓在地暴打影片！ 男「揮拳方向一歪」下場GG了

與外送員當街對決GG了！桃園1名外送員昨（1）在路上與1名男駕駛路中發生糾紛，當街扭打起來，男駕駛將外送員壓制在地暴打，過程中疑似揮拳方向失誤，竟將手臂伸進轎車的後輪裡卡住，影片、照片曝光引發討論，目前警方依據社會秩序維護法將兩人移送裁處。

外送員與駕駛在路上扭打影片在網路瘋傳，橘衣駕駛與外送員站路中面對面互罵，外送員先推了男子一把，接著2人扭打起來，從路中打到路邊，機車被推倒，男子最後將外送員壓在地上出拳毆打，但過程中疑似揮拳失誤，竟插進轎車的後輪裡卡住，影片最後男子用身體坐在外送員身上壓制，右手卻卡進輪胎動彈不得。

外送員與1名駕駛當街扭打，男駕駛將外送員壓制在地扭打，過程中疑似揮拳方向失誤，竟將手臂伸進轎車的後輪裡卡住。（翻攝照片）

外送員與1名駕駛當街扭打，男駕駛將外送員壓制在地扭打，過程中疑似揮拳方向失誤，竟將手臂伸進轎車的後輪裡卡住。（翻攝照片）

據悉，該名52歲橘衣男子昨（1）早上10時許，在桃園市桃園區國強一街行駛正要閃避前方轉彎車輛，差點擦撞28歲莊姓外送員。雙方在街頭爭吵，網友拍下影片中，雙方衝突後，王男把莊男壓在地上。警方隨即趕往現場，2人皆不願對對方提告，警方則依社會秩序維護法將兩人移送裁處。

警方表示，王姓自小客駕駛於國強一街口靠右閃避前方轉彎車輛時，險擦撞同方向莊姓機車騎士，雙方下車理論時發生口角衝突進而拉扯推擠，員警獲報立即趕抵現場制止，並將兩人帶返所內，雙方均表示傷害、毀損的部分不願向對方提告，警方依據社會秩序維護法將兩人移送裁處。