女星關穎以演員身分出道，還曾以《向左走向右走》入圍金馬獎最佳女配角，但一直以來她的家庭背景最受關注，她是日盛金控的千金小姐，亮眼外型和優雅氣質，讓她被譽為「最美名媛」；2013年關穎嫁給香港CEO朱志威後息影，育有1女2子，但她仍會透過社群分享生活點滴，今（1日）PO出與鄭伊健合影照片，讓許多人感到驚訝。

關穎和朱志威結婚9年，婚後育有1女2子，她也為了家庭淡出螢光幕前，專心相夫教子；息影9年的關穎生活相當多彩多姿，從她的社群中都能看到一家人或跟朋友，不時就會四處旅行、參加各項活動。她今PO出與鄭伊健的合照，關穎穿著粉紅色燈芯絨襯衫，面帶微笑在鄭伊健身邊似乎有些拘謹，反觀鄭伊健手插口袋，對著鏡頭展現超強親和力，現場不只有關穎，還有關穎丈夫朱志威和另外一名友人，關穎分享：「老公超級開心終於有人可以跟他說說廣東話，但被香港人嫌聽不大懂，人在江湖走跳，一定要知道永遠的經典古惑仔陳浩南。」

這神奇的組合激出一票粉絲「伊健依然帥成這樣耶！」、「喔某sky葛格我的青春」、「浩南哥還是好帥」、「賞心悅目的組合」。而關穎日前因為孩子學校有人染疫、公司有人確診等事煩心，她開直播傳遞正能量，與網友們互動遊戲，幸運兒可以獲得她多年前買的衣服，關穎說那些衣服有些都是新的，只是目前用不到了，不妨送給別人物盡其用，讓許多網友誇人美心善。