「第一名模」林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA在2019年結婚後，在今年初喜獲麟兒，一家三口過著幸福生活；她5月26日發行新書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，分享自己的故事以及家庭教育，昨(31日)晚她在微博分享兩張童年時沏茶的照片，氣質鵝蛋臉曝光讓網民狂刷愛心；志玲姊姊透露小時候印象最深刻的，就是爸爸放在她枕頭旁的家書，並提到家書其中一篇《Leadership》成為她的人生座右銘。

今(1日)適逢大陸的兒童節，林志玲昨(31日)晚在微博分享童年回憶，並PO兩張自己小時候的照片，只見畫面中的「稚齡姊姊」一頭俏麗短髮，穿著橘紅色上衣搭配蝴蝶結小碎花圍兜，雖然低著頭認真做著燙杯、倒茶動作，但仍可見她天生的氣質鵝蛋臉，讓網民看得瘋狂刷愛心。

林志玲雖然低頭燙杯、倒茶，但仍可見她天生的氣質鵝蛋臉。（圖／取自林志玲微博）

林志玲表示，自己小時候印象最深刻的就是清晨的墨香，也就是爸爸早上放在她枕頭旁邊的家書：「許多女孩小時候，打開衣櫃可能是滿滿的美麗衣裳，還有香噴噴的香水氣味，而我的衣櫃卻是貼滿了爸爸用毛筆寫下的家書，當我每一次打開衣櫃要換制服的時候，就會充滿了書卷氣。」

志玲姊姊說，父親用家書的形式教會她「自律、自重、自愛」，其中一篇《Leadership》更是成為她的人生座右銘，L是Love愛、E是Education學習、A是Action行動力、D是Determination決心、E是Enthusiasm熱情、R是Relationship人際關係、S是Sincerity真誠、H是Humility謙虛、I是International國際觀、P是Preparation準備；這些智慧伴隨著她長大，提醒她要培養屬於自己的思維能力與創造能力，才能成為自己人生的主人。

林志玲認為：「也許我們無法改變生命的長度，但是我們卻可以掌握生命的寬度，只要豐富我們的生命、堅持自己的信念，一步步去實踐，就能幫助我們在人生旅途中找到一個正確的方向。你，就是掌握自己人生的主人」；志玲姊姊呼籲大家一起關注兒童安全、教育、身心健康。