謝震武律師獲得最受信賴新聞時事節目主持人獎的殊榮。 （《讀者文摘》提供）

羽球國手戴資穎獲選為最受信賴運動名人獎。（《讀者文摘》提供）

2022年《讀者文摘》迎來了創刊100周年，也迎來了第24屆台灣信譽品牌及人物年度大調查，信譽品牌和最受信賴名人獎也紛紛塵埃落定，花落各家。今（1日）在喜來登酒店舉行頒獎典禮。行政院沈榮津副院長、台北市政府副市長黃珊珊以及總統府國策顧問廖全平先生也蒞臨擔任頒獎大使，為典禮增添風采。

《讀者文摘》第24屆信譽品牌年度調查在台灣民衆中進行調查，除了評選出最受信譽的信譽品牌外，與往年一樣，評選活動的亮點是最受信賴電視新聞／時事節目主持人由謝震武獲得、最受信賴廣播節目主持人由黃子佼獲得、最受信賴娛樂節目主持人曾國城獲得以及最受信賴體育名人由羽球選手戴資穎獲得。

本次榮獲「最受信賴電視新聞／時事節目主持人」是由第9度得獎的謝震武榮獲，謝震武身兼多重角色，跨足律師與主持人，螢幕前及私底下保持令人信服的的極佳形象。他主持多種類型節目，從嚴肅的新聞到令人開心的娛樂脫口秀，機智與冷靜一以貫之，親切穩重、機智過人、深受觀衆喜愛，曾被評爲説話最得體的名人。除了在廣受各界喜愛的「新聞面對面」中，那權威、公正、客觀的形象深植人心，予人無比的信賴感以外；自2019年初開播的《震震有詞》是台灣電視史上第一個法律性質的綜合談話節目，幫助一般家庭透過故事得到法律知識，將他律師加電視主持人的職業生涯發揮到極緻。他以知性加幽默的風格讓來賓真情流露，在觀衆中積累了高度威信。他還著書與年輕一族分享他的人生經驗，普及法律知識。謝震武憑藉跨界的威信一直躋身於台灣觀衆最受信賴的主持人之列。謝震武獲獎表示：「當我獲得《讀者文摘》信譽奬項的肯定後，我知道我可以讓所有的人把這份信賴從一位當事人對律師的信賴，變成廣大的閲聽大眾對媒體人的信賴，更進而能在最重要的時刻發揮作用，這是我的自我期許，更是我未來最重要的使命。」也希望明年大家可以不用戴著口罩，再齊聚一堂。

廣受追捧的「鬼馬主持」黃子佼本次連續第7年榮獲「最受信賴廣播節目主持人」獎項。他多才多藝，被民眾稱為「鬼馬主持」，以諧星、主持、演員、歌手、設計師、作家、部落客等身分持續活躍於娛樂圈，除廣播以外，還主持金鐘獎、金馬獎、金曲獎等影視、音樂重要大獎的頒獎典禮，取得傲人成就為世人矚目。他贏得觀眾無數，綽號「佼佼」恰當地形容了他職涯豐碩，是一位佼佼者。黃子佼獲獎後表示「謝謝讀者們，在持續敬業樂業的路上，許多堅持難免腹背受敵，只能力求無愧於心、技術精益求精，來回報諸位的厚愛。」

榮獲「最受信賴娛樂節目主持人」的曾國城，他在知識競猜、才藝競賽、美食廚藝等三十多檔節目中揮灑自如，在冷靜的觀察者、冷峻的評判者和令人捧腹的逗樂者之間切換，將自己的生活觀察和生活經驗融入節目，讓觀眾在歡快的娛樂中也有嚴謹益智的收穫。他被人稱為「金鐘收藏家」，拿下五座金鐘獎，獎項囊括「娛樂綜藝類最佳主持人獎」、「綜合節目主持人獎」、「益智及實境節目主持人獎」以及「戲劇節目男主角獎」。目前主持或是合作主持的節目有才藝節目《天才衝衝衝》、廚藝節目《型男大主廚》、談話性綜藝節目《一袋女王》、益智競猜節目《全民星攻略》，還有《一字千金》──以漢字為主軸，弘揚中華文字之美，號稱「電視史上結合App、最緊張、最刺激的文字書寫比賽」，足以見證他主持的節目之多樣。曾國城獲獎後表示「很榮幸可以受到《讀者文摘》評審以及讀者的喜愛，《讀者文摘》可是伴隨著我的成長不少篇幅！我是一個非常熱愛表演的主持人，期許大家在觀賞我的表演和主持後，在歡笑、娛樂、舒壓之餘，能夠獲得更多的是感動、感受以及感想；用寓教於樂的方式和觀眾互動交流、共生成長，是我的終生職志！出道30餘年，非常感恩獲得這份殊榮，在後疫情時代，大家都辛苦了，期待疫情解封的那一刻──歲月靜好．天佑台灣！」

榮獲最受信賴體育名人的是女子單打目前世界排名第一的羽球選手戴資穎，剛在超級500系列的泰國公開賽拿到冠軍的戴資穎，連續第3年蟬聯「最受信賴體育名人」，其最受信賴的好形象深植民心，廣受台灣人民的喜愛。雖然目前戴資穎世界第一，但她依然非常謙虛：「很榮幸連續三年獲得最受信賴體育名人獎。因為疫情，世界在改變，信賴與信心變得特別重要，很開心能獲得大家的信賴，希望大家都能相信自己、相信世界！」