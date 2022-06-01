新竹市政府獲中央核定補助，預計投入2900萬元，將高峰路最狹窄處共166公尺長路段拓寬為12公尺寬，預計7月動工。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市高峰路是通往竹科園區主要道路之一，其中高翠路至研新四路路段過於狹窄，路幅不到7公尺寬，每逢尖峰時段必塞，市府近期獲中央核定補助，預計投入2900萬元，將高峰路最狹窄處共166公尺長路段拓寬為12公尺寬，預計7月動工。

交通處長倪茂榮表示，竹科於1980年設立至今，高峰路是市區進入園區主要往來道路之一，但該道路路幅狹窄、僅5至7公尺，每小時車流量僅可容納800輛車，無法容納尖峰時段市區往園區約1500輛車潮。

其中又以高翠路至研新四路共166公尺長路段，因是路口車流匯集處最為嚴重，經常造成交通堵塞。

倪茂榮指出，為解決竹科塞車問題，市府研擬拓寬高峰路，2019年積極向國有財產署、科管局協調撥用公園用地，歷經2年協調，2020年獲同意無償撥用，去年啟動規畫設計，將路段拓寬為12公尺寬、設置3車道。

交通處說明，今年4月市府獲內政部營建署提升道路品質2.0補助，核定道路拓寬工程經費，考量上班時間集中、下班時間較零散，規畫往園區2車道、往市區1車道，以紓解園區車潮，同時重新刨鋪改善路面龜裂與坑洞。

此外，考量附近住戶、通勤學生、竹科員工步行安全，路側增設人行道與植栽，提升環境景觀綠化，同時一併改善高翠路與研新四路兩路口纜線下地、號誌共桿、退縮行穿線，設置無障礙斜坡道及導盲磚等，讓步行環境再提升。

市府指出，在地居民也關心的「父與子」大樟樹保留問題，市府特別請專業樹醫師評估、確定保留，其中子樹長期被父樹遮蔽陽光，日照不足而生長情形不佳，經樹醫師評估，將原地調整、轉向面光處，改善生長空間，並為父子樹規畫3公尺寬樹穴、設置景觀休憩座椅，保留在地居民的生活記憶。