新冠肺炎疫情持續延燒，站在第一線守護民眾的醫護人員飽受巨大的身心壓力，桃園市消防局第四大隊平鎮義消中隊中隊長徐明泉，率平鎮、復旦、山峰義消分隊、平鎮防宣分隊及平鎮救護分隊分隊長集資購買慰問品，1日前往慰勞聯新國際醫院辛勞的醫護人員。

為達防疫零距離，醫護人員長時間穿著防護衣並協助確診民眾PCR採檢，一整天下來，著實是體力及耐力的長期抗戰，為了提升免疫力及增強抵抗力，一行人贈送每位醫護人員維他命C，讓前線醫護人員在卸下防疫戰袍時，也能增加體力持續守護全民。

消防局第四大隊大隊長郭百倫表示，正值疫情高峰期間，消防及醫護人員都在防疫的第一線守護著民眾，除了身心的壓力、肩負的責任外，義消平時除自發性擔任志工，協助消防勤務，又因近期疫情有升溫趨勢而提出捐物資替醫護人員加油打氣實屬可貴，即使無法像往常一樣協勤、家戶訪視及辦理宣導活動，但暖心的舉動，在端午佳節前夕注入了溫馨的氣息。