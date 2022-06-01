宮廟及陣頭代表也在現場簽署「行動公約」，期盼活動平安順利進行。（警方提供）

本周末就是端午連假，而農曆5月5日端午節也是新北市淡水的清水巖祖師廟每年的出巡盛事，廟方今年將在6月3日、4日連續2天舉辦遶境祈福活動，日前新莊大拜拜才圓滿落幕，新北市淡水警分局也於昨（31）日舉辦「淡水清水巖遶境行動公約座談會」，並邀宮廟與陣頭代表簽署「行動公約」，期盼活動平安順利進行。

有鑑於過去遶境曾發生脫序事件，以及新莊日前遶境活動平安落幕，新北市警方在活動當天將派遣上百名警力嚴密監控，針對參與宮廟、陣頭團體有無黑道幫派介入情形加強查訪約制外，也會在特定易發生衝突的地點、路段，強化維安與蒐證工作，並進行交通管制，以確保遶境活動圓滿順遂，維護行人安全與車流順暢。

清水巖管委會主委李宗燦表示，為兼顧信眾參拜、防疫政策及遶境秩序，今年遶境改以車隊遊行方式舉行，並減少邀請外地的陣頭參與，遶境隊伍或民眾必須確實配戴清水巖所配發的「疫苗3OK」識別證才能參與，呼籲大家充分配合遵守。

新北市警局長黃宗仁特別強調「暴力零容忍！」，絕不容許任何人趁著廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟的神聖信仰，並貫徹「強悍執法」的立場，對於任何不法行為或滋事分子，一定當場依法逮捕嚴辦，堅定地守護遶境秩序與民眾安全。

淡水警分局長黃南山也表示，每次廟會遶境活動期間，總是出現交通違規、隨地亂丟垃圾、施放鞭炮及音響音量過大等情形，甚至陣頭之間發生肢體衝突，此次推動的「優質宮廟文化行動公約」內容，包括了「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言，目的就是希望減少民怨，維護傳統廟會優質文化。