台中國家歌劇院邀音樂評論人焦元溥策劃、主講《焦元溥瘋歌劇》講座。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院自2019年起每年邀音樂評論人焦元溥策劃、主講歌劇院沙龍《焦元溥瘋歌劇》講座，票房都創下完售，去年疫情期間票房還達9成。歌劇院總監邱瑗1日表示，焦在第3年完成百齣歌劇，今年將邁向160齣，安排的6場沙龍講座將介紹美聲歌劇的創作者威爾第與浦契尼兩大巨擘，帶民眾走進20世紀之交的法語歌劇。

邱瑗表示，焦元溥承諾要深入淺出介紹百齣歌劇，看似不可能的任務在第3年就完成了，《焦元溥瘋歌劇》展現出歌劇不僅是愛恨情仇的故事，還有辛辣黑色幽默。

《焦元溥瘋歌劇》講座4年來邀請24位聲樂家參與演出、推介66名作曲家、160部歌劇及163首精彩選曲，今年將於6月6日至7月18日每週一晚間在小劇場登場。

「不瘋魔、不成佛！」焦元溥表示，台中觀眾對歌劇的痴狂讓他驚訝，好多熟面孔從第一年到現在，即使遭受疫情攪局延期、改場地等問題，仍然到場支持。

今年6場沙龍講座，焦元溥將重點介紹美聲歌劇兩大巨擘：威爾第與浦契尼，從威爾第人生不同時期的《弄臣》、《遊唱詩人》、《阿伊達》及《奧泰羅》等作品，瞭解這位歌劇大師的偉大之處。此外，將延續去年3場19世紀法國歌劇，精選浦契尼12部歌劇，如《波希米亞人》、《杜蘭朵》、《蝴蝶夫人》及《托斯卡》等。