梁云菲（Nana）過去因參加《國光幫幫忙》的國光女神選拔活動，而打開知名度，梁云菲不只擁有亮麗外表、火辣身材，她還以直率作風，讓梁云菲擁有「國光女神」的美名，個性豪爽的梁云菲，稍早則在網上曬出全裸站頂樓照，以背面入鏡的她，重點部位僅由圍牆遮著，對面則是一排住宅，超狂尺度也讓網友看傻，直呼：「啊～對面的都看到了啦」。

照片中，梁云菲全裸站在頂樓，以背面回眸入鏡的她，美背和臀部線條全都露，傲人側胸曲線更是若隱若現，梁云菲正面的重點部位由她雙手遮住、下半身則有圍牆遮著，梁云菲辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，超狂尺度也讓網友看傻，直呼：「啊～對面的都看到了啦」、「快噴鼻血」、「我還放大看對面有沒有人」，甚至有人拱她轉正面，梁云菲則幽默回應，稱曬辣照是造福大眾。

梁云菲曬辣照的同時，她也有感發文：「現代人的觀念已不再那麼單純簡單，審美的觀念也大不一樣，而在網路發達的世界，幫別人貼上標籤似乎成為生活小事中的一項，但我們不知道的是被貼標籤的人背後會受到多大的傷害。撕掉這些標籤，就好像脫光了衣服，其實你最該認識的標籤，是你的名字。」