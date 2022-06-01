截至6月1日上午10時，台中市5至11歲的兒童接種疫苗數共8萬3859人次。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

蔡其昌批中市兒童BNT施打慢 副市長：已施打8.3萬人

台中市兒童BNT疫苗5月26日開打，由於私立幼兒園分流到醫療院所預約接種，一度出現家長冒雨排隊預約景象；立法院副院長蔡其昌1日再批中市府施打效能，中央疫苗供應充足，「桌上的菜都還沒吃完，就在要求下一餐要吃什麼？」；台中市副市長令狐榮達在疫情記者會上澄清，台中兒童疫苗截至目前已超過8.3萬名孩童施打，並非只施打7200劑。

蔡其昌1日上午到中央設在台中市中榮科博兒童疫苗快打站為醫護打氣，也關心到場的家長、兒童；蔡其昌說，中市府要在校園要施打兒童疫苗有60000劑，但三天在校園僅施打約7000多劑，市府這樣的施打效能，拉長施打時程，讓家長們非常擔心，所以他特別爭取中央來協助設立這個大型兒童疫苗施打站，協助台中加速施打量能！

蔡其昌強調，防疫工作沒有藍綠之分，也沒有分中央地方，但當他向行政院長建議設立大型施打站，盧秀燕開條件說中央不能佔用地方的疫苗數量、不可以動員地方的醫療資源，這種杯葛方式讓大家都很訝異！

他說，台中要12萬劑的疫苗，中央先送來9萬多劑，這週也陸續把剩餘的補齊，讓台中疫苗達12萬以上，「中央提供的疫苗妳都還沒打完」，現在就在怪罪疫苗還不夠，就如同「桌上的菜都還沒吃完，就在要求下一餐要吃什麼」。

令狐榮達表示，台中市從5月11日起就展開莫德納兒童疫苗施打，BNT兒童疫苗也從5月26日起就開始施打，截至今日上午10時，台中市5至11歲的兒童接種疫苗數共8萬3859人次，當中接種莫德納兒童疫苗有3萬6601人，接種BNT兒童疫苗有4萬7258人，合計8萬3千多名孩童已施打完畢。

台中市衛生局副局長邱惠慈表示，中央5月24、27日總計撥配9萬3千劑兒童BNT疫苗，加上先前已到的1.2萬劑，達10萬5千劑，原來5月31日中央要再撥補3萬8千劑，卻只來了3萬劑，總計撥給台中市的疫苗數達13萬5千劑，她表示這與原先調查有意願接種兒童BNT疫苗，數量勉強足夠，但也積極再跟中央爭取，中央也同意庫存消耗完，會再撥補。