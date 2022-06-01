今年夏天中華男籃隊將兵分兩路出征2023年世界盃資格賽第一輪第三階段及亞洲盃男籃賽，世界盃資格賽代表隊職隊員名單今日出爐，由周俊三出任總教練，球員網羅國內各聯盟年輕優秀球員，包含3位UBA冠軍隊政大球員，加上去年歸化入籍的新台灣人阿提諾，中華男籃隊6月6日起開訓備戰7月澳洲墨爾本本階段資格賽。

中華男籃隊職隊員名單如下：總教練周俊三、教練鄭志龍、教練吳俊雄、教練廖覎鋕、體能教練陳威志、運動防護員林鴻凱，遴選15位參賽球員林秉聖(中信)、盧峻翔(領航猿)、林正(領航猿)、王子綱(台啤)、陳兆豪(台啤)、陳又瑋(鋼鐵人)、周暐宸(臺銀)、孫思堯(太陽)、劉駿霆(獵鷹)、游艾喆(政大)、林彥廷(政大)、張鎮衙(政大)、唐維傑(旅美)、林郅為(旅日)、阿提諾(歸化)。

中華男籃隊預計6月6日起在晧宇國際莊敬館籃球場展開集訓，本階段資格賽7月1日起在澳洲墨爾本舉行，中華隊7月1日首戰大陸、7月3日迎戰日本、7月4日再戰中國，力拚晉級第二輪機會。