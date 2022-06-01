2022年市場波動加劇、前景未明，但中國人壽看到5大競爭優勢與利基，中壽總經理黃淑芬1日在開發金法說會上表示，一是已看見股市中長期投資機會，二是升息趨勢下利差收益可望擴大，三若以IFRS17公報計算中壽淨值不降反升；四為新契約價值逆勢成長，五是中壽業務員人數成長及銀保通路高價值保單市占率維持第一。

黃淑芬從五面向闡述中壽今年的競爭利基與機會，一是從資產和投資面，對下半年「審慎樂觀」，美國升息次數與路徑已比較明朗，下半年通膨會因高基期及缺工情況改善而放緩，雖然升息對抑制通膨的效果及對經濟成長的影響，仍要持續觀察，還有俄烏戰爭後續發展的不確定性依舊存在，整個金融市場還是會因經濟數據變化、消息面等持續震盪。

但整體而言，較高的利率、較低的股價基礎，提供壽險業長期資金布局的好機會，中壽仍然會以投資美國債券為主，新錢收益率也從去年底大概3.7％，已來到現在約4.5％，會有助提升經常性收益；股票部分，據統計今年台灣企業整體獲利成長約有8％，科技業更高達13％，目前台股本益比約11倍，也來到近年的新低，台股低評價展現長期投資價值，中壽團隊會擇機布局獲利能力強，還有長期殖利率高的股票，掌握長期獲利動能。

二從負債面來看，中壽的負債成本2.98％，是國內大型壽險中唯一家低於3％的壽險公司，今年隨著升息，預期到年底負債成本約持平或微升，影響不大，整體來說，升息環境下，投資利差會逐漸擴大。

三是有關淨值，隨著利率上行，短期對壽險公司持有的債券部位，在評價產生不良影響，導至淨值下降，這是因為目前會計制度，負債與資產評價方式的不匹配，若用IFRS17，中壽淨值會增加750億元，利率上升情境對淨值是有正面幫助。

四在業務推動上，中壽長期致力分期繳及高價值商品，2021年傳統型分期繳新契約保費237億元，成長4.3％，成為唯一分期繳正成長的大型公司，2021年的新契約價值210億元，衰退6.7％，衰退幅度相對同業小，若排除2020年相關法令因素後，中壽在高價值商品的推動，優化傳統商品結構，帶進高達57億元的價值貢獻。

今年第一季整體壽險市場新契約保費衰退，中壽衰退14％，但持續聚焦在高價值商品銷售，新契約價值逆勢成長5.5％，主要來自質與量兩方面推升，在六年期繳以上的保費，比去年同期增長一倍，市占率從去年第一季的6％來到今年第一季的11％，排名第三，量的上面，傳統商品VNB 獲利去年同期的23％拉升到36％。

五是通路策略多元通路行銷，長期一直致力自有通路的擴大，從2018年推動轉型計畫，2019到2021年整體產業業務員呈現衰退，但同期間中壽業務員人數複合成長率達13％

而中壽最大通路銀保通路，占新契約保費六成，去年針對銀保通路積極進行高價值商品的轉型，2021年這類商品業績也倍增，市占率26％，市場排名第一，今年第一季依舊維持，未來繼續高價值商品的推動，持續提升新契約價值利潤率。