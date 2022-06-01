今年2月，基隆市槓子寮發生大規模走山，崩落土石達6萬4千立方米，並有多個貨櫃被沖至下方，導致信義區的教忠公園遭土石掩埋。基隆地檢署調查發現，走山前有慶工程行的鄭姓負責人，租地非法偷埋營建廢棄物，且未做任何水土保持，才導致發生大面積走山。1日將鄭男依違反廢棄物清理法起訴。

基隆市槓子寮山區在今年2月23日發生嚴重坍方，2／3個山頭發生滑坡，崩落土石約6萬4千立方米。原先以為是單純的連日大雨造成土石坍方，但在經過水土保持技術服務團技師現勘後發現，技師認為兩側山坡的破壞模式看起來是人工填方材料，造成圓弧形滑動破壞。

但由於這次的走山，下方社區居民居住安全與生活環境品質深受影響，特別是排水系統遭到土石掩埋，上方土石安全措施與穩定度，都讓當地民眾深感威脅。

基隆地檢署調查後發現，鄭嫌於2018年以每月1萬元的租金，向不知情的游姓地主租下槓子寮路的土地。鄭男在租用土地後，在地主不知情的情況下，也未向基隆市府申請，就私自開挖，並在開挖出的洞中掩埋其承包的其他工程營建廢棄物。

在這段期間，鄭嫌的手法也並不是沒有人知道。事實上，2020年，基隆市環保局曾接獲線報，查獲鄭嫌5月到8月之間，在其所租用327.7平方公尺的私人土地上，非法回填營建廢棄物達94.26立方米。

檢方調查指出，鄭嫌非法將營建廢棄物埋在私人土地上，又沒有進行水土保持，才讓槓子寮在大雨後發生大規模走山，基隆地檢以鄭嫌違反廢棄物清理法提起公訴。